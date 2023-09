ΗΠΑ: YouTuber ταξίδεψε 2100 χλμ για να δει τον Μέσι και… απογοητεύτηκε

Ένας Αμερικανός YouTuber που ονομάζεται Ντα Μπρόνκο, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως λάτρη του μπάσκετ, αλλά επίσης-όπως σημειώνει- απολαμβάνει να συμμετέχει σε άλλα αθλητικά γεγονότα, ταξίδεψε περισσότερα από δύο χιλιάδες χιλιόμετρα για να δει τον Λιονέλ Μέσι να αγωνίζεται στον τελικό του Κυπέλλου των ΗΠΑ, ο Αργεντινός δεν έπαιξε, και η αντίδραση του φιλάθλου σε βίντεο έγινε viral.

Ο τραυματίας Λιονέλ Μέσι, δεν ήταν ούτε στον πάγκο της Ιντερ Μαϊάμι, η οποία ηττήθηκε από την Χιούστον Ντιναμό με 2-1 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα. Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα ανακοινώθηκε ότι ο Αργεντινός ήταν εκτός αποστολής, αλλά τουλάχιστον θα ήταν παρών στο γήπεδο.

Ο Μέσι έφτασε στο γήπεδο ντυμένος με μαύρo πουκάμισο, μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό.

«Ταξίδεψα 2.100 χιλιόμετρα για να δω τον Μέσι και δεν εμφανίστηκε καν. Τι κρίμα», ανέφερε σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, φαίνεται από μια κερκίδα στο γήπεδο απογοητευμένος από την απουσία του Μέσι, μία κατάσταση που χειροτέρεψε μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι.

Για καλή του τύχη, ο Ντα Μπρόνκο είχε ήδη δει το σόου του Λιονέλ Μέσι στον τελικό του Λιγκ Καπ, όπου ο Αργεντινός σημείωσε ένα γκολ και η ομάδα του κατέκτησε τον τίτλο στα πέναλτι (10-9 τη Νάσβιλ).

«Πιθανότατα είχα την καλύτερη δημόσια θέα για το γκολ του Μέσι χθες εναντίον του Νάσβιλ», έγραψε ο YouTuber σε εκείνη την ανάρτηση στο Twitter.

I probably got the best crowd POV of Messi’s goal yesterday against Nashville 😂 pic.twitter.com/xkGQk5fBXt

— Da Bronco 💼 (@DaBronco12) August 20, 2023