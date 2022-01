ΗΠΑ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο στο Μπρονξ

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν σήμερα (9/1) τη ζωή τους, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Περίπου 200 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί το μεσημέρι, τοπική ώρα, για να κατασβέσουν την τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τον τρίτο όροφο του κτιρίου που συνολικά έχει 19 ορόφους, λίγο πριν τις 11:00, τοπική ώρα. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο κτίριο τρία λεπτά αφού σήμανε συναγερμός και είδαν τις φλόγες στον διάδρομο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, Ντάνιελ Νίγκρο, δήλωσε ότι 32 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 63.

Breaking: Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians.#fdny #bronx #fire #injured #5alarm #nyc #NewYorkCity #BreakingNews pic.twitter.com/CxnzQY86oZ

