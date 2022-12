ΗΠΑ: Σαρώνει η φονική κακοκαιρία – Θερμοκρασίες έως -49 °C

Στο έλεος μιας ιστορικής κακοκαιρίας βρίσκονται οι ΗΠΑ, καθώς πάνω από 1,7 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε ορισμένες πολιτείες η θερμοκρασία έφτασε ακόμα και τους -49 βαθμούς, με δεκάδες πολίτες παράλληλα να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω αυτών των ακραίων συνθηκών.

And this is WHY I stayed home today. I also live on a hill and no matter how much they sand, it’s too unsafe.

Stay safe out there. #icestorm #WinterStorm

pic.twitter.com/rzTE3nshwY

— Kento Ito (@alchemistmuffin) December 24, 2022