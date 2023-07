ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη – Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Περιστατικό με πολλαπλούς πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες τα μεσάνυχτα στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων είκοσι.

Εκατοντάδες άνθρωποι — σύμφωνα με μαρτυρίες– είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Βαλτιμόρη, κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day».

Ένας αστυνομικός που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος έκανε λόγο για τουλάχιστον πάνω από 20 ανθρώπους που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Fox 45 News ότι άκουσαν 20 με 30 πυροβολισμούς. «Αυτή ήταν μια απερίσκεπτη, δειλή πράξη που συνέβη εδώ και που άλλαξε οριστικά πολλές ζωές και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους», δήλωσε ο δήμαρχος Μπράντον Σκοτ.

At least four people have been #killed and 30 others injured in a mass shooting in #Baltimore in the US state of #Maryland.

Police are responding to a mass shooting in #Brooklyn. Potentially dozens of victims.#Shooting #Crime #News pic.twitter.com/oViVLNmGR6

