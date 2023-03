ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο του Τενεσί – Αναφορές για θύματα

Συναγερμός σήμανε στο Νάσβιλ της πολιτείας Τενεσί, όταν αστυνομικοί έσπευσαν σε ιδιωτικό σχολείο ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο WKRN, με έδρα το Νάσβιλ, μεταδίδει πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης της επίθεσης.

