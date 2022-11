ΗΠΑ: Ποιος θα διαδεχθεί τη Νάνσι Πελόζι στην ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων

Μία νέα εποχή ανατέλλει για την Δημοκρατικούς μετά την αποχώρηση της 82χρονης Νάνσι Πελόζι από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, δύο χρόνια πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Εξηγώντας ότι με την αποχώρησή της δίνει τόπο στα… νιάτα, η βαρόνος του Δημοκρατικού Κόμματος αποφάσισε να μην θέσει υποψηφιότητα στην κάλπη που θα στηθεί το 2024.

Σύμφωνα με το CNN, την «Washington Post» και τους «New York Times», ο 52χρονος Αφροαμερικανός βουλευτής της Νέας Υόρκης, Χακίμ Τζέφρις, θα είναι ο διάδοχος της Πελόζι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Εάν αναλάβει τα ηνία της Βουλής των Αντιπροσώπων, τότε θα πρόκειται για ιστορική αλλαγή στις ΗΠΑ καθώς θα είναι ο πρώτος μαύρος που θα ηγηθεί ενός κόμματος στο Κογκρέσο, όπως αναφέρει το CNN.

Με την αποχώρησή της από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων ύστερα από 20 χρόνια ενεργούς δράσης, η Νάνσι Πελόζι δεν κατονόμασε τον διάδοχό της, ο οποίος θα αναδειχθεί από τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, στην ψηφοφορία της 30ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι «New York Times», o Χακίμ Τζέφρις έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο διάδοχός της καθώς έχει λαικό έρεισμα στους κόλπους του κόμματος.

Some Democratic leaders have already expressed support for NY Rep. Hakeem Jeffries to fill Pelosi's role.

"What Nancy Pelosi said in her remarks there, about a new generation of Democratic leadership, appears to be taking effect in the Capitol right now," @jayobtv reports. pic.twitter.com/oIB1aA5XsC

— ABC News Live (@ABCNewsLive) November 17, 2022