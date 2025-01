ΗΠΑ – Ουάσινγκτον: Σοκάρει το νέο βίντεο με την σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο

Νέο βίντεο δημοσιποιήθηκε στα κοινωνικά δίκυτα, από το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, όπου αεροπλάνο της American Airlines κατέπεσε στον ποταμό Ποτόμακ, αφού πρώτα συγκρούστηκε στον αέρα πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν με το στρατιωτικό ελικόπτερο.

Το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή της πτώσης του αεροπλάνου με τους 64 επιβαίνοντες στον ποταμό, σε ένα από αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Ουάσιγντκον.

Το αεροπλάνο και το ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση στον αέρα έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ από το 2001 που αφήνει πίσω της νεκρούς τους 67 συνολικά επιβαίνοντες και των δύο αεροσκαφών.

Περισσότερα από 700 αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί και προσγειωθεί στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη (29.01.2025), όταν η πτήση 5342 της American Airlines το προσέγγισε για να προσγειωθεί. Ωστόσο, λίγο πριν τις 9 μ.μ., το επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο Black Hawk του στρατού, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή, χωρίς να υπάρξουν επιζώντες.

🇺🇸 New footage of yesterday's plane and helicopter collision over Washington pic.twitter.com/5RzFgIPurk