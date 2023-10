ΗΠΑ: Νεκρός βρέθηκε ο 40χρονος δράστης του μακελειού στο Μέιν

Ο ως δράστης των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 13 στη μικρή πόλη Λιούιστον της πολιτείας Μέιν (βορειοανατολικά στις ΗΠΑ), ο Ρόμπερτ Καρντ, βρέθηκε νεκρός, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ επικαλούμενα τις αρχές.

Ο έφεδρος του αμερικανικού στρατού πέθανε από «προφανή αυτοτραυματισμό στο κεφάλι», σύμφωνα με τις αναφορές.

WATCH NOW: ABC News Live has ongoing coverage after sources say Robert Card, the suspect in a mass shooting in Lewiston, Maine, that killed at least 18 people, was found dead. https://t.co/YLF7p9SKYc https://t.co/o7YR6nbHI8

— ABC News (@ABC) October 28, 2023