ΗΠΑ: Μωρό γεννήθηκε στις 22/2/22, 2:22 π.μ, στο δωμάτιο 2!

Ένα μωρό από τις ΗΠΑ κατάφερε να γίνει διάσημο μόνο και μόνο που γεννήθηκε. Ο λόγος; Η μικρή Τζούντα, όπως θα τη βαφτίσουν οι γονείς της, γεννήθηκε στις 22/2/22 στις 2:22 το πρωί, στο δωμάτιο νο.2 του μαιευτηρίου.

Το μωρό γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, από τους γονείς Άμπερλι και Χανκ Σπίαρ. Οι Σπίαρ επιβεβαίωσαν την γέννηση της μικρούλας σε αυτή τη σημαδιακή ημερομηνία, μιλώντας στο κανάλι Fox News. Το δίκτυο νοσοκομείων Cone Health έβγαλε επίσης ανακοίνωση για τη γέννηση της Τζούντα στο Twitter:

Today is an extra special “twos-day” for this newborn and her family! Judah Grace Spear was born on 2/22/22 at 2:22 a.m. at Alamance Regional Medical Center – in labor and delivery room 2! (1/3) pic.twitter.com/4t15siWeRY

