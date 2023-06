ΗΠΑ: Κατάρρευση γέφυρας μετά από φωτιά σε βυτιοφόρο

Φωτιά σε βυτιοφόρο προκάλεσε την κατάρρευση γέφυρας στη μεγάλη οδική αρτηρία I-95 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κλείσει ο κεντρικός δρόμος.

Οι αξιωματούχοι που βρίσκονταν στη σκηνή, είπαν ότι διεξάγουν έρευνα μετά την κατάρρευση της βόρειας πλευράς του I-95, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν υπήρξε κάποια κακοτεχνία.

you could make a whole ass We Didnt Start The Fire song with ridiculous events that happened this year in Philadelphia alone https://t.co/glCfDLbBya

— sara grim (@SaraInTheFlesh) June 11, 2023