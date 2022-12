ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε στο αυτοκίνητό της – Ήταν στα χιόνια για 18 ώρες

Μια 22χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από τους διασώστες νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο Μπάφαλο των ΗΠΑ, το οποίο έχει κυριολεκτικά θαφτεί στο χιόνι από την πρωτοφανή και ιστορική χιονοθύελλα που πλήττει τις βόρειες πολιτείες.

O απολογισμός των θυμάτων της «χιονοθύελλας του αιώνα» ανέρχονται σε τουλάχιστον 60 και εκφράζονται φόβοι πως θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να «ξεθάψουν» σπίτια και αυτοκίνητα.

Στο «μάτι» του κυκλώνα βρίσκεται το Μπάφαλο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Υόρκης. Σε μια τέτοια επιχείρηση, οι διασώστε βρήκαν νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της την 22χρονη Τέιλορ Αντέλ.

Woman, 22, dies in her car after getting trapped by blizzard for 18 hours while driving home from work https://t.co/nMxWw3BWPi

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2022