ΗΠΑ: Δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της η μάνατζερ των Καρντάσιαν

Δολοφονημένη από τον σύντροφό της βρέθηκε η Άντζι Κουράφσκι, μάνατζερ πολλών διάσημων στις ΗΠΑ, όπως η οικογένεια Καρντάσιαν/Τζένερ.

Η Κουράφσκι που ήταν μητέρα πέντε παιδιών βρέθηκε μαχαιρωμένη στο αυτοκίνητό της, μία ημέρα μετά τη δήλωση εξαφάνισής της. Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τον 49χρονο σύντροφό της ως ύποπτο για την άγρια και σαδιστική δολοφονία, όπως ανακοίνωσαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Τζέισον Μπάρκερ δολοφόνησε την Κουκάφσκι στις 22 Δεκεμβρίου και έπειτα μετακίνησε με το όχημα, τη σορό της σε άλλη περιοχή, στην κοιλάδα Σίμι του Λος Άντζελες.

«Η Άντζι ήταν αληθινά η καλύτερη. Ενδιαφερόταν για τον καθένα από εμάς και έκανε πραγματικότητα ζητήματα που φαίνονταν αδύνατα. θα μας λείψει αφάνταστα. Στέλνουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στους οικείους της αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε η οικογένεια Καρντάσιαν/Τζένερ στην ανακοίνωσή της.

Ο φερόμενος ως κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βασανισμό και δολοφονία από την Εισαγγελία του Λος Άντζελες και του επιβλήθηκε εγγύηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

