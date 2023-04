ΗΠΑ-Disneyland: Πανικός από φωτιά στην διάρκεια σόου

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια του βραδινού σόου «Fantasmic!» στο πάρκο της Disneyland στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, όταν μια κατασκευή δράκου τυλίχθηκε στις φλόγες και έτσι χρειάστηκε να εκκενωθεί ο χώρος από τους θεατές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα social media, ο κόσμος που παρακολουθούσε το σόου της Disneyland πανικοβλήθηκε από τη φωτιά, όμως οι άνδρες της ασφάλειας κατάφεραν να κρατήσουν την τάξη.

Ωστόσο, κάποιοι τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σε ένα από τα βίντεο, φαίνεται η στιγμή που η φωτιά ξεσπάει την κατασκευή του δράκου, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε δυσλειτουργία του εφέ, που ήθελε τον δράκο που εμφανίζεται να έχει μάτια από φλόγες. Τελικά, τυλίχθηκε όλη η κατασκευή.

