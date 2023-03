ΗΠΑ: Χιονοθύελλα προκάλεσε καραμπόλα με περισσότερα από 50 οχήματα

Σε μία απίστευτη καραμπόλα λόγω χιονοθύελλας ενεπλάκησαν περισσότερα από 50 οχήματα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο ακόμα και για σχεδόν 100 οχήματα, στον αυτοκινητόδρομο I-96 στην επαρχία Ionia το Σάββατο (18/03), στο δυτικό Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν.

Η καραμπόλα σημειώθηκε σε μια έκταση πέντε μιλίων στην ανατολική Interstate 96 κοντά στη λεωφόρο Grand River και την Portland Road στο Πόρτλαντ, που βρίσκεται στην κομητεία Ionia, περίπου 26 μίλια βορειοδυτικά του κέντρου του Lansing, σύμφωνα με την κρατική αστυνομία.

Currently a major accident has occurred near Portland, Michigan on I-96, According to police reports, the incident was caused by hazardous whiteout snow… https://t.co/SZ5fgOUTFB pic.twitter.com/qD7DZZWuqS

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Detroit News, αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις συγκρούσεις, χωρίς ωστόσο κάτι σοβαρό. Η Πυροσβεστική Αρχή της Περιοχής του Πόρτλαντ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook το συμβάν, γράφοντας «επιχειρούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα με 50+ οχήματα στο I96. Αποφύγετε τον αυτοκινητόδρομο».

TRAFFIC ALERT!! Lakeview troopers are responding to a multi-vehicle crash E/B I-96 between mile marker 73 (Grand River) and mile marker 76 in Portland Twp., Ionia County. Please find an alternate route! Updates will be provided here as they become available. pic.twitter.com/dR1ROOv3Eg

— MSP Sixth District (@mspwestmi) March 18, 2023