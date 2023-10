ΗΠΑ – Μπλίνκεν: αναχωρεί την Τετάρτη για το Ισραήλ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου αναμένεται να αναχωρίσει για το Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, με σκοπό να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συγκεκριμένου υπουργείου Μάθιου Μίλερ.

Επίσης, να σημειωθεί πως ο Μπλίνκεν έκανε και σχετική ανάρτηση το X, στην οποία τόνισε τα εξής: «Αύριο, θα αναχωρήσω για το Ισραήλ για να συζητήσω άμεσα με τους ισραηλινούς εταίρους μας για την κατάσταση επί τόπου και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε στον αγώνα κατά των τρομοκρατικών επιθέσεων. Η υποστήριξή μας προς το Ισραήλ παραμένει ακλόνητη».

Tomorrow, I will leave for Israel to engage with our Israeli partners directly about the situation on the ground and to discuss ways we can continue to support them in the fight against these terrorist attacks. Our support for Israel remains unwavering.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 10, 2023