ΗΠΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες μετά τις ταραχές

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, μετά από αρκετές ημέρες έντονων διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων του ICE, που συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, εκτεταμένες καταστροφές και περιστατικά λεηλασιών.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα την Τρίτη και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Θα ισχύει σε μια περιοχή περίπου ενός τετραγωνικού μιλίου στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Οι τοπικές αρχές επιδιώκουν με αυτό το μέτρο να αποκαταστήσουν την τάξη και να περιορίσουν τα βίαια επεισόδια που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες νύχτες.

