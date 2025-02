 ΗΠΑ: Αεροσκάφος με 6 επιβάτες συνετρίβη κοντά σε εμπορικό κέντρο της Φιλαδέλφειας

Ένα ιατρικό αεροσκάφος/ασθενοφόρο με 6 επιβαίνοντες, συνετρίβη κοντά στο υπαίθριο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ λίγο μετά την απογείωσή του το βράδυ της Παρασκευής. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO

Η Jet Rescue Air Ambulance, εταιρεία αεροδιακομιδής, ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν ένα παιδί ασθενής, η μητέρα του και άλλα τέσσερα άτομα (μέλη του πληρώματος και ιατρικό προσωπικό).

Και οι έξι επιβαίνοντες ήταν από το Μεξικό. Το παιδί είχε νοσηλευτεί στη Φιλαδέλφεια για μια απειλητική για τη ζωή του ασθένεια και μεταφερόταν στο σπίτι του στο Μεξικό, σύμφωνα με τον Shai Gold, εκπρόσωπο του Jet Rescue Air Ambulance. Ο τελικός προορισμός της πτήσης ήταν η Τιχουάνα μετά από μια στάση στο Μιζούρι.

Ο Gold είπε ότι επρόκειτο για έμπειρο πλήρωμα και ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις πτήσεις έχουν περάσει από αυστηρή εκπαίδευση.

«Όταν συμβαίνει ένα περιστατικό όπως αυτό, είναι σοκαριστικό», είπε ο Gold. «Όλα τα αεροσκάφη συντηρούνται τακτικά, χωρίς περικοπές δαπανών, γιατί γνωρίζουμε ότι η αποστολή μας είναι πολύ κρίσιμη».

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανέναν επιζώντα», ανέφερε η εταιρεία. «Η άμεση ανησυχία μας είναι για την οικογένεια του ασθενούς, το προσωπικό μας, τις οικογένειές τους και άλλα θύματα που μπορεί να έχουν τραυματιστεί στο έδαφος».

Κρατικοί και τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργά την Παρασκευή ότι δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους στο έδαφος αφού το αεροπλάνο χτύπησε σε ένα πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης.

Δήλωσαν επίσης ότι δεν είναι σαφές τι οδήγησε στη συντριβή. Ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός και με χαμηλή ορατότητα την ώρα της συντριβής.

Η δήμαρχος Cherelle Parker δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πληροφορίες για θύματα δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά πολλά σπίτια και οχήματα έχουν υποστεί ζημιές.

«Είναι υπό διερεύνηση», είπε.

Footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia, filmed by a bystander just a few hundred feet from the impact. pic.twitter.com/sh2dCj2pAf