Είναι γκέι ο Μπομπ Σφουγγαράκης; Το αινιγματικό tweet της Nickelodeon

Εδώ και χρόνια έχει αναπτυχθεί μία φημολογία πως ο «Μπομπ Σφυγγαράκης» είναι γκέι και μία ανάρτηση της Nickelodeonήρθε τώρα να ρίξει «λάδι φωτιά»…

Για τον παιδικό ήρωα που έχει μεγαλώσει γενιές εδώ και χρόνια, γίνεται κουβέντα μεταξύ σοβαρού και αστείου αναφορικά με τη σεξουαλικότητά του. Τώρα η Nickelodeon έκανε μία ανάρτηση στο Twitter που δίνει… τροφή σε αυτά τα σενάρια.

Σε αυτή λοιπόν, ο «τετραγωνοπαντελονής» απεικονίζεται δίπλα στον τρανσέξουαλ ηθοποιό Μάικλ Κοέν και την bisexual ηρωίδα της σειράς «The Legend of Korra». Αυτό ήταν. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο για να αναζωπυρωθούν οι εικασίες…

<

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020