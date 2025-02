Ινδία: Τραγικός θάνατος για 17χρονη – Έσπασε ο αυχένας της ενώ σήκωνε 270 κιλά

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 17χρονη πρωταθλήτρια στο powerlifting στην Ινδία όταν της τσάκισαν τον αυχένα τα 270 κιλά που επιχείρησε να σηκώσει.

Ο θανάσιμος τραυματισμός της Γιαστίκα Ατσαράγια καταγράφηκε, μάλιστα, από συναθλητές της στο γυμναστήριο που επιχείρησε τη μοιραία άρση χθες, Τετάρτη.

Στο βίντεο που γυρίστηκε στην επαρχία Μπικανέρ, φαίνεται η 17χρονη να βάζει τα κιλά στους ώμους της ενώ πίσω της βρίσκεται ο προπονητής της. Όταν, όμως, επιχείρησε να κάνει την κίνηση του powerlift, η μπάρα με τα βάρη της τσάκισε τον αυχένα.

⚠️ Disturbing visuals ⚠️

Powerlifter Yashtika Acharya (17 years old) d!ed in the gym While lifting 270 kg weight on Squaty, the rod fell on her neck, Bikaner Rajasthan

