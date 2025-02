Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε σταθμό τρένου – Ποδοπατήθηκαν για να μπουν στα βαγόνια

Τουλάχιστον 15 άτομα, ανάμεσά τους 10 γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νέο Δελχί, στην Ινδία. Η καθυστέρηση δύο τρένων προκάλεσε τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στις εξέδρες και τεράστιο εκνευρισμό. Αποτέλεσμα ήταν, όταν κατέφτασαν τα τρένα στις αποβάθρες, να προκληθεί πανικός και να ποδοπατηθούν δεκάδες άνθρωποι στους διαδρόμους, ενώ δεκάδες άλλοι σφηνώθηκαν κυριολεκτικά στις πόρτες των βαγονιών και μέσα στα βαγόνια, στα οποία είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο.

At least 15 people, including 10 women and three children, died in a stampede-like situation at New Delhi railway station after delays of two trains for Maha Kumbh led to overcrowding.#NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/EZTjcmNdgT