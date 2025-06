Ινδία: Νέο βίντεο δείχνει την απογείωση και συντριβή του αεροσκάφους – Αυτός είναι ο μοναδικός επιζών

Ένα νέο βίντεο που καταγράφει από άλλη οπτική γωνία την απογείωση του αεροσκάφους της Air India από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Αχμενταμπάντ και τη συντριβή του σε ξενώνα φοιτητών ιατρικής, κυκλοφόρησε στα social media.

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει τραβηχτεί από κάμερα του αεροδρομίου και δείχνει το αεροσκάφος με τους 242 επιβαίνοντες να φτάνει σε ύψος περίπου 190 μέτρων πριν αρχίσει, σταδιακά, να κατευθύνεται προς το έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το Reuters, οι νεκροί από το αεροπορικό δυστύχημα φτάνουν, πλέον, τους 290, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι εξ αυτών βρίσκονταν στο αεροσκάφος και πόσοι στο έδαφος.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Αχμενταμπάντ επιβεβαίωσε ότι ένας επιβάτης επέζησε από τη συντριβή του αεροπλάνου της Air India, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

«Η αστυνομία βρήκε έναν επιζώντα στη θέση 11Α. Ένας επιζών έχει βρεθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τον αριθμό των νεκρών ακόμα. Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς η πτήση συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή», δήλωσε ο Μαλίκ.

Πρόκειται για τον 38χρονο Βρετανό υπήκοο ινδικής καταγωγής Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, ο οποίος φαίνεται πως καθόταν στη θέση 11Α. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πήδηξε από το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της συντριβής χωρίς όμως να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περεταίρω πληροφορίες.

Ένα βίντεο δείχνει τον Ramesh, ο οποίος υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, να περπατάει προς το σημείο της συντριβής.

See the sole survivor of the plane crash"

विमान हादसे में बचे एक मात्र यात्री को देखिये -जाको राखे साइयां मार सके ना कोय 😱#RameshVishwaskumar #Seat11A#planecrash #GujaratPlaneCrash #AirIndiaCrash pic.twitter.com/6CDI6jrU3w