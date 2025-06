Ινδία: Νεκροί 241 επιβαίνοντες, μόνο ένας επέζησε – Ψάχνουν τα μαύρα κουτιά για απαντήσεις

Σε μία από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, αεροσκάφος Boeing 787-8 της Air India, με προορισμό το Λονδίνο και 242 επιβαίνοντες, συνετρίβη την Πέμπτη σε κατοικημένη περιοχή, δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από την πολιτεία Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας.

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ

Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων, καθώς σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση των υγειονομικών αρχών, τουλάχιστον 290 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τόσο επιβαίνοντες του αεροσκάφους όσο και άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος.

Από τη συντριβή επέζησε μόνο ένας επιβάτης, καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της, η Air India επιβεβαίωσε ότι από τα 242 άτομα που επέβαιναν στην πτήση, οι 241 είναι νεκροί.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι, από τα 242 άτομα που επέβαιναν στην πτήση, έχουν επιβεβαιωθεί 241 θάνατοι. Ο μοναδικός επιζών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο», αναφέρει η εταιρεία.

We are deeply shocked about the news of AI ✈️ , crashing in Ahmedabad. !



News have become more gruesome after finding out that flight had crushed in BJMC, Hostel & many MBBS students have also been injured!!!!



We are monitoring the situation closely & are ready for any help! pic.twitter.com/gZ4vQwy34P