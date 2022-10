Ινδία: Δεκάδες νεκροί: Έπεσαν σε ποταμό μετά από κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας

Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν σε ποτάμι όταν κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ της Ινδίας. Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L

— ANI (@ANI) October 30, 2022