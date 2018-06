Εικόνες καταστροφής πάλι στη Μάνδρα

Επτά μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες με τους 24 νεκρούς στην Μάνδρα Αττικής, η χθεσινοβραδινή καταιγίδα έπνιξε πάλι την περιοχή. Η νύχτα ήταν δύσκολη για τους κατοίκους της, με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για απάντληση νερών.

Το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων για τις καθυστερήσεις στα αναγκαία έργα υποδομής συνεχίζεται και η γραφειοκρατία «πνίγει» τις εργασίες αποκατάστασης.

Destructive flash floods in Mandra, Greece today, Jun 26th. Video by Νίκο Διολέτη via Forecast Weather Greece pic.twitter.com/Q0j42EF2rW

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 26, 2018