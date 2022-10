Η Τουρκία έκανε σήμερα δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς

Μια πολύ ανησυχητική είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η Τουρκία έκανε σήμερα δοκιμή ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς.

Το Bloomberg επικαλείται δυο διαφορετικές πηγές που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφόρηση και όπως αναφέρει ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε πάνω από την Μαύρη Θάλασσα.

Τοποθετεί το σημείο εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου από ένα αεροδρόμιο κοντά στην πόλη του Ρίζε. Η εκτόξευση έγινε σήμερα το πρωί.

Το απόρρητο πυραυλικό σχέδιο με την ονομασία Tayfun, ή Typhoon στα τουρκικά, βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, είπαν οι πηγές του Βloomberg, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω. Η Αμυντική Βιομηχανία της Τουρκίας, η οποία επιβλέπει την ανάπτυξη όπλων τουρκικής κατασκευής, αρνήθηκε να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά.

Η Τουρκία παρέλαβε ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 που κατασκευάστηκε από τη Ρωσία, το 2019, δύο χρόνια αφότου η Άγκυρα υπέγραψε συμφωνία με τη Μόσχα για την αγορά του συστήματος, με την ελπίδα ότι η συνεργασία θα μπορούσε να τη βοηθήσει να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας. Οι ΗΠΑ, σε απάντηση της κίνησης αυτής, επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία αποκλείοντάς την από την προμήθεια Stealth F-35 της Lockheed Martin Corp.<p>Πηγή: <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr”>iefimerida.gr</a> – <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr/kosmos/bloomberg-i-toyrkia-ekane-dokimi-ballistikoy-pyrayloy-sti-mayri-thalassa”>Bloomberg: Η Τουρκία έκανε μυστικά δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς – iefimerida.gr</a></p>

❗️❗️Report:#Turkey has tested a ballistic missile.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by Turkey was tested.

The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, – Turkish media. pic.twitter.com/4y0sOLQfHk

— OsintTv📺 (@OsintTv) October 18, 2022