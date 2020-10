Η Τουρκία ακυρώνει τη NAVTEX στις 28/10

Σε μια κίνηση που περιγράφεται ως «καλής θέλησης», τουρκικές πηγές υποστηρίζουν ότι ακυρώθηκαν οι τουρκικές Navtex για ασκήσεις στη Μεσόγειο στις 28 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στην επίσημη ακύρωση των Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξάγονταν από Ελλάδα και Τουρκία ανήμερα των εθνικών εορτών στις 28 και 29 Οκτωβρίου, προχώρησαν οι αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΙΗΑ. Επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, το πρακτορείο ΙΗΑ μετέδωσε ως έκτακτη είδηση το μεσημέρι της Δευτέρας ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών ακύρωσαν αμοιβαία ως ένδειξη καλής θέλησης τις Navtex που είχαν ανακοινώσει προηγουμένως για την ανατολική Μεσόγειο».

Συγκεκριμένα, «η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τη Navtex για τις 29 Οκτωβρίου και η Τουρκία αντίστοιχα για τις 28 Οκτωβρίου. Πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι η Τουρκία ακύρωσε τη δική της Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Μεσόγειο ως ένδειξη καλής θέλησης».

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 26, 2020