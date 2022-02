Η θύελλα Γιούνις σάρωσε την Β. Ευρώπη – 14 νεκροί, χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Η θύελλα Γιούνις, που πλήττει της βορειοδυτική Ευρώπη, άφησε πίσω της τουλάχιστον 14 νεκρούς, σημαντικές υλικές ζημιές, καθώς επίσης και γενικευμένα μπλακ-άουτ σε πολλές περιοχές.

Η σφοδρή καταιγίδα πέρασε την Παρασκευή από τη νότια Βρετανία και συνέχισε στη βόρεια Γαλλία, τις χώρες της Μπενελούξ, τη Δανία και τη Γερμανία, όπου σχεδόν το ένα τρίτο των βόρειων επαρχιών τέθηκε σε συναγερμό.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), έχουν υποστεί ζημιές οι σιδηροτροχιές σε μήκος τουλάχιστον 1.000 χιλιομέτρων, κυρίως λόγω της πτώσης δέντρων. Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε η σιδηροδρομική σύνδεση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

⚠️🇪🇺 Formed in Ireland, the #Eunicestorm passed Friday over northern France and Benelux before continuing on to Denmark and Germany, a large northern third of which was placed on red alert.#Eunice pic.twitter.com/Ys4p8R9BeY

