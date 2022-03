Η στιγμή που τηλεοπτικό συνεργείο του Sky News δέχεται ρωσικά πυρά

Συνεργείο του Sky News δέχτηκε πυρά από ρωσικό πυροβολικό ενώ προσπαθούσε να διασχίσει μια γέφυρα, στην πόλη Τσερνίχιβ, που χρησιμοποιείται από πολίτες, γιατρούς και διασώστες .

Το χτύπημα κατέγραψε η κάμερα του τηλεοπτικού συνεργείου με την δημοσιογράφο και την ομάδα της να προσπαθούν να καλυφθούν.

A dramatic Sky News report from sieged town of Chernihiv in Northern Ukraine: shelling and escape of the filming crew, short interview with a wounded driver. And his final phrase before he leaves for hospital.

Worth watching. But graphic.

