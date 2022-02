Συγκλονιστικές εικόνες από το πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία μεταδίδει δημοσιογράφος, πρώην ανταποκριτής της Guardian και της Telegraph.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο Alec Luhn στον λογαριασμό του στο Twitter, έχει καταγραφεί η στιγμή που ρωσικός πύραυλος πλήττει αεροδρόμιο στην Ανατολική Ουκρανία.

Airports being closed & schools going remote in southern Russia suggest the military operation may not just be this morning

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022