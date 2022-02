Η στιγμή που ρωσικό αεροσκάφους καταρρίπτεται πάνω από το Κίεβο

Στην κατάληψη του Κιέβου έχουν επικεντρωθεί πλέον οι ρωσικές δυνάμεις, εξαπολύοντας από χθες το βράδυ επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε βίντεο που κατέγραψε ένας πολίτης από το σπίτι του, φαίνεται σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στα social media, να καταρρίπτεται από το σύστημα αεράμυνας, ένας αεροσκάφος με μία μεγάλη λάμψη να ακολουθεί.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

Video filmed by someone on the Ground of what appears to be a Russian Aircraft getting shot down by Air Defense Systems over Kyiv about 30 minutes ago. pic.twitter.com/lQBRGGbI5X

— OSINTdefender (@sentdefender) February 25, 2022