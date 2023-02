Η σοκαριστική στιγμή που αυτοκίνητο στο Λας Βέγκας τυλίχτηκε στις φλόγες

Εικόνες που πραγματικά σου κόβουν την ανάσα. Ένας αστυνομικό στο Λας Βέγκας έσωσε πολίτη, λίγα λεπτά πριν το αμάξι του τυλιχτεί στις φλόγες.

Μία σκηνή που κόβει την ανάσα κατέγραψε κάμερα σε δρόμο του Λας Βέγκας τη στιγμή που αστυνομικός σώζει οδηγό φλεγόμενου αυτοκινήτου τραβώντας τον έξω από το όχημα το οποίο, δευτερόλεπτα αργότερα, γίνεται παρανάλωμα του πυρός.

Το περιστατικό συνέβη στις 27 Ιανουαρίου. «Σύρτε τον, σύρτε τον», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός ο οποίος τραβά τον οδηγό μακριά από το όχημα ελάχιστο χρόνο πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες. Παρευρισκόμενος πολίτης βοηθά τον αστυνομικό να απομακρύνει τον οδηγό.

Surveillance video caught the moment a driver was saved from a burning vehicle in Las Vegas, just moments before the car went up in flames pic.twitter.com/Oz8Sbju8Zj

— Reuters (@Reuters) February 3, 2023