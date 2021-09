Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στους «4» του US Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα της σε ημιτελικό Grand Slam αποκλείοντας τη φιναλίστ του 2016 (Νο.4) με 2-0 σετ (6-4, 6-4) σε μόλις 88 λεπτά και θα αντιμετωπίσει στους «4» το παιδί-θαύμα της Μεγάλης Βρετανίας, την Έμα Ραντουκάνου (Νο.150).

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021