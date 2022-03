Η ρωσική φάλαγγα ανασυντάσσεται κοντά στο Κίεβο

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η ρωσική φάλαγγα στρατιωτικών οχημάτων κοντά στο Κίεβο «σε μεγάλο βαθμό σκορπίστηκε και ανασυντάσσεται», σφίγγοντας τη θηλιά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τη Maxar Technologies, η περικύκλωση του Κιέβου συνεχίζεται καθώς τμήματα της ρωσικής φάλαγγας που είχαν θεαθεί τελευταία κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, έχουν πλέον μετακινηθεί σε θέσεις σε γειτονικές πόλεις, ή σε δάση και δασώδεις περιοχές κοντά στη Λουμπιάνκα.

H δορυφορική εικόνα της Maxar Technologies δείχνει ρωσικά στρατεύματα και εξοπλισμό τοποθετημένα ανάμεσα σε δέντρα και βλήματα πυροβολικού σε θέση βολής, βορειοδυτικά του αεροδρομίου Antonov, χθες Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, στη Lubyanka της Ουκρανίας. (Δορυφορική εικόνα ©2022 Maxar Technologies via AP)

Λίγο βόρεια του αεροδρομίου του Χοστομέλ, ρωσικά οχήματα βρίσκονται σε δρόμους σε κατοικημένες περιοχές της πόλης Οζέρα, περίπου 28 χλμ. βορειοδυτικά του Κιέβου. Άλλα τμήματα του κονβόι βρίσκονται βορειότερα, με συστοιχίες του Πυροβολικού να είναι πλέον σε θέσεις βολής, πιθανή ένδειξη νέας προσπάθειας προέλασης προς το Κίεβο.

Αυτή η δορυφορική εικόνα που παρέχεται από την Maxar Technologies δείχνει φορτηγά ανεφοδιασμού και πολλαπλούς πιθανούς εκτοξευτές πυραύλων σε θέση βολής, στην Berestyanka της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022. (Δορυφορική εικόνα ©2022 Maxar Technologies via AP)

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Maxar Technologies δείχνει στρατεύματα και στρατιωτικά οχήματα που έχουν αναπτυχθεί στην Οζέρα της Ουκρανίας, βορειοανατολικά του αεροδρομίου Αντόνοφ, κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022. (Δορυφορική εικόνα ©2022 Maxar Technologies via AP)

Στην Μπερεστιάνκα, 16 χλμ. δυτικά της αεροπορικής βάσης του Χοστομέλ, ρωσικά βυτιοφόρα και εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων, σύμφωνα με τη Maxar, έχουν αναπτυχθεί σε έκταση κοντά σε δέντρα. Νοτιοανατολικά του Ιβανκίφ, η οπισθοφυλακή τής μήκους 60 χλμ. ρωσικής φάλαγγας βρίσκεται ακόμη στον δρόμο.

H οπισθοφυλακή της ρωσικής φάλαγγας νοτιοανατολικά του Ιβανκίφ / Δορυφορική φωτογραφία: Maxar Technologies vía AP

Η ρωσική φάλαγγα είχε νωρίτερα κολλήσει όχι πολύ μακριά από το Κίεβο, όπου δέχθηκε επίθεση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, από τις ουκρανικές δυνάμεις με αντιαρματικούς πυραύλους, με άγνωστης έκτασης απώλειες. Ασαφές παραμένει πόσα από τα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα που δείχνουν τώρα να κινούνται αποτελούσαν προπομπή του κονβόι.

Σφίγγει η θηλιά στο Κίεβο

Σφοδρές μάχες μαίνονται τα τελευταία 24ωρα σε πόλεις λίγα μόλις χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου, όπως η Μπούτσα και το Ιρπίν, απ’ όπου έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες άμαχοι. Οι ρωσικές δυνάμεις πλησίασαν κατά 5 χλμ. την πρωτεύουσα το τελευταίο 24ωρο, δήλωσε Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, πράγμα που σημαίνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα, που προελαύνουν από τα βορειοδυτικά, απέχουν τώρα μόλις 14 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου.

Την ίδια ώρα, ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να πλησιάσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τα βορειοανατολικά και απέχουν τώρα κάπου 40 χλμ., δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να εξαλείψει την ουκρανική άμυνα σε πολλές τοποθεσίες στα δυτικά και βόρεια της πρωτεύουσας -Andriivka, Kopyliv, Motyzhyne, Bouzova, Horenytchi και Demydiv, λέει το ουκρανικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων. «Δεν αποκλείεται επίσης μια νέα κίνηση ρωσικών στρατευμάτων προς το Μπρόβαρι, ανατολικά του Κιέβου», ανέφερε.

Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ουκρανικό στρατό βίντεο που καταγράφει την ενέδρα σε ρωσική φάλαγγα κοντά στο Μπρόβαρι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, λέει ότι ο μισός πληθυσμός της πόλης των περίπου τριών εκατομμυρίων έχει ήδη φύγει και ότι η πρωτεύουσα «έχει μεταμορφωθεί σε οχυρό». «Κάθε δρόμος, κάθε κτίριο, κάθε φυλάκιο έχει ενισχυθεί», δήλωσε, καθώς δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκρότησαν μονάδες άμυνας για να βοηθήσουν τον ουκρανικό στρατό στην προάσπιση της πόλης.

Ρωσικές επιθέσεις προς τα δυτικά σε νέα εδάφη

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν το πρωί νέο μέτωπο επίθεσης με πυραυλικά πλήγματα σε αεροδρόμιο των δυτικών πόλεων του Λουτς και του Ιβανο-Φρανκίβσκ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ, τα δύο αεροδρόμια κατέστησαν πλέον άχρηστα.

Παράλληλα τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής πριν από δύο εβδομάδες το Ντνίπρο, μια πόλη στην κεντροδυτική Ουκρανία.

Πρόσφυγες από πολιορκούμενες πόλεις έχουν καταφεύγει σε πόλεις στη δυτική Ουκρανία πιστεύοντας ότι θα είναι ασφαλέστεροι εκεί. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν πάει στο μεγάλο αστικό κέντρο του Λβιβ στα δυτικά σύνορα της χώρας, πολλοί παρέμειναν εκεί, άλλοι έχουν φύγει στην Πολωνία και άλλες χώρες της ΕΕ. Οι σημερινές ρωσικές επιθέσεις καταγράφονται σε πόλεις κοντά στο Λβιβ.

Νέοι βομβαρδισμοί στον Δνείπερο -Κοντά σε νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης (SES) της Ουκρανίας, την οποία επικαλείται το BBC, πριν από λίγη ώρα σημειώθηκαν αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένη περιοχή στην περιοχή του Δνείπερου, ενώ γίνεται αναφορά και για νεκρό από τους βομβαρδισμούς.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία αναφέρει ότι «γύρω στις 6:10 π.μ. έγιναν τρεις αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Νοβοκοντάτσκι της Ντνίπρο, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο και μια πολυκατοικία». Παράλληλα, χτυπήθηκε και ένα διώροφο εργοστάσιο υποδημάτων με συνέπεια να πάρει φωτιά.

Βομβαρδισμούς από τις αεροπορικές επιδρομές των Ρώσων δέχτηκε και η πόλη Λουτσκ, στα βορειοδυτικά της Ουκρανίας.

Last night several Russian strikes hit the city of Lutsk in western #Ukraine pic.twitter.com/fCRYQ6i6gA

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022