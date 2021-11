Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πρώτη ομάδα που φτάνει τα 1.000 γκολ στο Champions League

Μοναδική στιγμή για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που φτάνει τα 1.000 τέρματα σε Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Με το τέρμα του Μπενζεμά στο 14ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League που φτάνει τα 1.000 γκολ.

✨ We are the FIRST team to score 1⃣0⃣0⃣0⃣ goals in the European Cup! ✨#RealFootball | #UCL pic.twitter.com/v6lzl8W3rg

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 3, 2021