Οι πολίτες πρέπει να μάθουν να σέβονται και όχι να φοβούνται το κράτος

Όλα είναι θέμα παιδείας και σταδιακής εκπαίδευσης. Δεν αλλάζουμε οι άνθρωποι από τη μιά στιγμή στην άλλη. Ούτε πατώντας κουμπιά, ούτε γιατί η νέα κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα αυτοματοποιήσει την κρατική μηχανή και όλα θα γίνονται ευκολότερα και φιλικότερα προς τον πολίτη!

Του Σωτήρη Τζούμα

Όσο και αν εκσυγχρονιστεί το κράτος οι πολίτες πάντα θα νοιώθουν διωκόμενοι όταν τους γίνεται έλεγχος. Και η νοοτροπία αυτή είναι πολλών ετών και για να ξεπεραστεί θέλει κόπο αλλά και τρόπο.

Όταν έχεις μάθει να συμβιώνεις με ένα κράτος- εχθρό που το νοιώθεις να θέλει να σε κατασπαράξει με το πρώτο λάθος, το πρώτο ατόπημα, δεν γίνεται να αλλάξεις τόσο εύκολα επειδή άλλαξε η κυβέρνηση και άρχισε να πνέει ένας νέος άνεμος αλλαγής,αναδημιουργίας και ανασυγκρότησης του κράτους.

Όσο εύκολα χάνεται η εμπιστοσύνη τόσο δύσκολα χτίζεται! Και για να χτιστεί έστω και πετραδάκι- πετραδάκι, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και από τις δύο πλευρές: και από το κράτος-πομπό αλλά και από τους δέκτες-πολίτες! It takes two to tango.

Το περιστατικό που συνέβη στην Κρήτη όπου ένας φορτηγατζής επετέθη και ξυλοφόρτωσε δύο ελεγκτές του δημοσίου που τόλμησαν να ελέγξουν τα βιβλία της εταιρείας του, είναι ένα μικρό δείγμα αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης που υπάρχει και από τις δύο πλευρές.

Ένας πολίτης που νοιώθει ότι βρίσκεται προ του γκρεμού, μερικές φορές προβαίνει και σε απονενοημένες πράξεις, όπως ο ήρωας του επεισοδίου που ήταν παντελώς αγροίκος και ανάγωγος.

Αλλά όσο άδικο έχει ο πολίτης που φέρεται έτσι , άλλο τόσο άδικο έχει και το κράτος που αντιμετωπίζει τον πολίτη ως εχθρό που θέλει να τον… «πατάξει»!