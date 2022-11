Η πιο εντυπωσιακή θέα στον κόσμο: Η Louis Vuitton αποκαλύπτει το πρώτο της ξενοδοχείο

Αφότου άνοιξε ξανά για το κοινό το εμβληματικό εμπορικό κέντρο Samaritaine στην καρδιά του Παρισιού, ο οίκος LVMH ανέλαβε ένα ακόμη εντυπωσιακό έργο στην «Πόλη του Φωτός». Αποδεικνύοντας ότι δεν εμμένει αποκλειστικά στις τσάντες με τα μονογράμματα, αλλά και γενικά στα είδη ένδυσης, ο διευθύνων σύμβουλος του brand, Michael Burke, αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι η Louis Vuitton διεισδύει στον κόσμο της φιλοξενίας.

Louis Vuitton To Open First Luxury Hotel Inside Its Paris Headquarters https://t.co/gZyZDbf44I

— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) November 15, 2022