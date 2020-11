Η Pfizer ζητά άδεια να βγάλει τώρα το εμβόλιο

Πολύ σημαντικές είναι πλέον οι εξελίξεις στο μέτωπο της ανεύρεσης του εμβολίου που θα βάλει τέλος στην πανδημία. Pfizer και Biontech ζητάνε άδεια έκτακτης ανάγκης για την κυκλοφορία του στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες Pfizer και BioNTech επιβεβαίωσαν επισήμως ότι κατέθεσαν στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) αίτηση αδειοδότησης για την κυκλοφορία του εμβολίου τους κατά της Covid-19.

Υπογραμμίζεται πως οι εταιρείες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα είναι έτοιμες να διανείμουν το εμβόλιο «εντός ωρών» από την έγκρισή του.

Επισημαίνοντας ποσοστό αποτελεσματικότητας εμβολίου ως και 95%, χωρίς να αναφέρονται σοβαρές παρενέργειες κατά τη φάση 3 των κλινικών δοκιμών, ο συνιδρυτής της Biontech, Ουγκούρ Σαχίν τόνισε ότι «ως εταιρεία που βρίσκεται στη Γερμανία, στην καρδιά της Ευρώπης, οι αλληλεπιδράσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) έχουν ιδιαίτερη σημασία». Το αίτημα αδειοδότησης θα κατατεθεί στις ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πιθανότερο την ερχόμενη εβδομάδα.

Ήδη από την Πέμπτη, ο επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ξεκαθάρισε, ότι η εξουσιοδότηση (EUA) του υποψηφίου εμβολίου mRNA, BNT162b2, θα επιτρέψει ενδεχομένως τη χρήση του στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ από τα μέσα έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

«Η αδειοδότηση από τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο ορόσημο στο ταξίδι μας για την παράδοση εμβολίου COVID-19 στον κόσμο. Όλα οδηγούν σε μια ιστορική στιγμή», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί η σχετική έγκριση στις εταιρείες.

✅@BioNTech_Group/@pfizer #COVID19 vaccine contract signed. This 5th agreement is another milestone in our efforts to provide all citizens with a safe and effective way out of the pandemic.#StrongerTogether pic.twitter.com/zoEHdxtwLa

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) November 20, 2020