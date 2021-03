Η Πελώνη αποκλείει άρση του lockdown τώρα

“Δεν είναι της παρούσης η συζήτηση για άνοιγμα της αγοράς”

Ιδιαίτερα συγκρατημένη σχετικά με την ημερομηνία ανοίγματος δραστηριοτήτων εμφανίστηκε σήμερα στον ΣΚΑΪ η Α. Πελώνη. Η κυβερνητική εκπρόσωπος εξήγησε ότι με τα νούμερα της πανδημίας αυτή τη στιγμή δεν είναι της παρούσης αυτή η συζήτηση.

Πρόσθεσε ότι υλοποιείται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς παραμένει και θα παραμένει για τις επόμενες δέκα ημέρες η πίεση στο σύστημα υγείας, ενώ έχει καταρτιστεί οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα, χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες γιατί όλα είναι υπό αίρεση.

Για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθεί όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί για την αύξηση κλινών. Ωστόσο όπως είπε όσες κλίνες και αν προστεθούν στο ΕΣΥ, αν δεν περιορίσουν όλοι τη διασπορά του ιού με τη συμπεριφορά και τη στάση τους, δεν θα μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο.

