Η Πάμελα Άντερσον στις Βρυξέλλες, δίπλα στον Γιάνη Βαρουφάκη

Παρουσία της θρυλικής Πάμελας Άντερσον, της ηθοποιού που μεσουράνησε τη δεκαετία του ’90 μέσα από τη σειρά «Baywatch», το ευρωπαϊκό κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη «συστήθηκε» στην καρδιά της Ευρώπης.

«Σήμερα, εδώ από τις Βρυξέλλες, ξεκινάμε την πανευρωπαϊκή μας καμπάνια για να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Άνοιξη στο επίκεντρο των πολιτικών διεργασιών, για να θέσουμε σε κίνηση την Εναλλακτική λύση στα προβλήματα των λαών μας απέναντι στις μη Εναλλακτικές πολιτικές του ευρωπαϊκού κατεστημένου», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης, γραμματέας του ΜέΡΑ25 και συνιδρυτής του DiEM25.

Très heureux d’être ce soir avec @yanisvaroufakis et @pamfoundation pour le meeting de @EU_Spring seul parti transnational.

La réponse à la crise économique, écologique et sociale est d’européaniser la citoyenneté, la solidarité et la politique. C’est ce que nous faisons ici. pic.twitter.com/mctPxmNm59

