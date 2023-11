Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο για να στηρίξει την Ουκρανία

Στο Κίεβο βρέθηκε σήμερα, για έκτη φορά, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με σκοπό την στήριξη της Ουκρανίας εξαιτίας της ρωσικής εισβολής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από ενάμισι χρόνο.

Στην κοινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, χαρακτήρισε ανυπόστατα τα όσα λέγονται ότι οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Όπως λέει, δεν έχει δεχθεί πιέσεις από κανέναν ηγέτη της Δύσης προς αυτή την κατεύθυνση.

«Όλοι γνωρίζουν τις θέσεις και την θέση του λαού μας, κανείς δεν ασκεί πιέσεις, ούτε ένας ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ΗΠΑ να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι με τη Ρωσία για να μιλήσουμε ή να παραδώσουμε κάτι. Δεν πρόκειται να συμβεί», σημειώνει ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επιπλέον, όπως είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, η χώρα βρίσκεται εν μέσω μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν ένα τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς.

Dear President @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.

I am confident that you can complete the outstanding reforms very soon.

If this happens, Ukraine can reach its ambitious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023