Η Ουκρανία απέσυρε τα “πανίσχυρα” Bayraktar TB-2… Τουρκίας  γιατι  πέφτουν σαν μύγες

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2 της Τουρκίας πέφτουν σε δυσμένεια μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς η μάχη για κυριαρχία χωρίς πλήρωμα ενισχύεται πάνω από τις γραμμές του μετώπου στην ανατολική και νότια Ουκρανία Αναφέρεται σε δημοσίευμα της Ellie Cook στο Newsweek με τίτλο Why Ukraine’s Once-Feared Bayraktar Drones Are Becoming Obsolete Το TB2, κατασκευασμένο από την τουρκική αμυντική εταιρία Baykar, δεν άργησε να εντυπωσιάσει τους πρώτους μήνες του πολέμου. Το drone μεσαίου υψομέτρου, μεγάλης αντοχής εκτινάχθηκε πάνω από το πεδίο της μάχης τόσο ως μέσο επιτήρησης όσο και ως επιθετικό drone και έγινε σύμβολο της ουκρανικής μάχης χωρίς πλήρωμα τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.

