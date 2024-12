Η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2025 με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα

To 2025 έφτασε στην μακρινή Νέα Ζηλανδία η οποία υποδέχτηκαν το νέο έτος με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα. Μόλις το ρολόι έδειξε 12, τον ουρανό της φώτισαν τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα από τον Sky Tower στο Όκλαντ.

Πλήθος κόσμου πλημμύρισε από νωρίς τους δρόμους και τις πλατείες για να υποδεχτούν τη νέα χρονιά. Το Κιριμπάτ ήταν το πρώτο μέρος του πλανήτη που υποδέχτηκε το 2025 και ακολούθησαν τα νησιά Chatham της Νέας Ζηλανδίας.

Η Αυστραλία ετοιμάζεται και εκείνη με τη σειρά της να υποδεχτεί το νέο έτος. Τα πρώτα πυροτεχνήματα ήδη φώτισαν τον ουρανό στον Σίδνει.

🌟 The New Year celebrations kick off as Auckland, New Zealand, becomes the first city to welcome 2025! 🎆✨

A dazzling start to a year full of new possibilities🎊💖#HappyNewYear #NewYear2025 #NewYear #Mohanlalpic.twitter.com/wbx0WNkx5Y

— Sivadath V H (@SivadathH68311) December 31, 2024