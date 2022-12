Η Νέα Ζηλανδία γιόρτασε πρώτη στον κόσμο την έλευση του 2023

Η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα του πλανήτη που υποδέχθηκε το 2023 και, όπως κάθε φορά, έδωσε το έναυσμα για τον ερχομό του νέου έτους στον κόσμο.

Το λιτό σόου με φώτα στη Harbour Bridge του Όκλαντ, μαζί με τα πυροτεχνήματα, ήταν αρκετά για να σπείρουν τον ενθουσιασμό στο πλήθος και τις ευχές για καλή χρονιά.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023

(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA

— ANI (@ANI) December 31, 2022