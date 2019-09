Η νέα εποχή για τους δανειολήπτες

Δυσκολεύουν οι διαδικασίες για την προστασία της α΄ κατοικίας. Η εντολή από τους θεσμούς είναι: Τρέξτε τους πλειστηριασμούς. Ας αναλογιστούμε ότι δεν υπάρχει πια η διαδικασία της ένταξης στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη αλλά υπάρχει η πλατφόρμα που απευθύνεται σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, περιορισμένη ακίνητη περιουσία,συγκεκριμένο υπόλοιπο και παράλληλα εθελοντική αποδοχή της πρότασης από την τράπεζα.

Γράφει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Φυσικό επόμενο είναι μεγάλη μερίδα δανειοληπτών να μείνουν ακάλυπτοι. Η ενδεχόμενη λύση τους θα ήταν μια ολοκληρωμένη, εμπεριστατωμένη και διεπιστημονική διαπραγμάτευση που πιθανώς θα τους απαλλάξει από τη δαμόκλειο σπάθη των πλειστηριασμών. Από 1/10 σύμφωνα με τραπεζικές πηγές θ΄ αποσταλούν 15000- 20000 διαταγές πληρωμής. Εφιστώ την προσοχή των δανειοληπτών γι΄ άμεσες κινήσεις διότι είναι αυταπόδεικτο ότι η τραπεζική χρονική ανοχή έχει τελειώσει. Οι προτάσεις των τραπεζών θα είναι του μοντέλου take it or leave it. Προτείνω οι δανειολήπτες να προστρέξουν, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των δανείων στο νέο όχημα – funds, επειδή εκεί ίσως βρουν μια πιο ανθρώπινη αντιπαράσταση. Αρχίζει και δυσκολεύει πολύ η αντιμετώπιση των πλειστηριασμών. Δηλαδή το ύψος της προκαταβολής που θεωρείται πια δεδομένο κριτήριο για τον σταματήσει, μάλλον δεν είναι αρκετή. Μην αφήνετε τον χρόνο να περνάει χαμένος, ρυθμίστε τα δάνειά σας τώρα.