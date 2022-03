Η Μόσχα “προειδοποιεί” τη Δύση ότι δεν έχει ανάγκη ενίσχυσης από την Κίνα

Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν τον ρυθμό της επίθεσής τους και πραγματοποιούν σειρά νέων επιθέσεων στα προάστια του Κιέβου, δυόμισι εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία μπορεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων ουκρανικών πόλεων και προειδοποίησε τη Δύση ότι διαθέτει επαρκή στρατιωτική ισχύ για να ικανοποιήσει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία χωρίς να έχει ανάγκη για βοήθεια από την Κίνα.

«Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια για τον άμαχο πληθυσμό, δεν αποκλείει την πιθανότητα να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του μεγάλα αστικά κέντρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος είπε ότι κάποιες από τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας είναι ήδη περικυκλωμένες από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ερωτηθείς από το Reuters σχετικά με τα σχόλια αμερικανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία έχει ζητήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Κίνα, ο Πεσκόφ απάντησε: «Οχι».

«Η Ρωσία διαθέτει τη δική της ανεξάρτητη δυνατότητα να συνεχίσει την επιχείρηση. Όπως είπαμε, εξελίσσεται βάσει σχεδίου και θα ολοκληρωθεί στην ώρα της και πλήρως».

Γραμμή υψηλής τάσης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ επλήγη από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αμέσως μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo.

H Ukrenergo δεν ανέφερε ωστόσο εάν διακόπηκε όλη η εξωτερική παροχή ενέργειας στο εργοστάσιο λόγω της ζημιάς, αλλά ζήτησε πρόσβαση στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκευές.

Η Ukrenergo δεν παρείχε στοιχεία για τη ζημιά ή για τις ενέργειες των ρωσικών δυνάμεων και το Reuters δεν κατάφερε να επαληθεύσει την έκταση ή την αιτία της ζημιάς από ανεξάρτητη πηγή.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στις 24 Φεβρουαρίου.

Εικόνες από το προάστιο του Κιέβου, Kurenivka, δείχνουν ένα βομβαρισμένο τοπίο, έπειτα από εκτόξευση πυραύλου στην περιοχή, σύμφωνα με τον Ουκρανό αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό.

Parts of a Russian missile shot down in Kyiv hit a residential building and a trolley bus on Kyrylivska Street.

One person reportedly has been killed.

Photo: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko via Telegram. pic.twitter.com/HHvHRzGSVG

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022