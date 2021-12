Η Moderna αναπτύσσει εμβόλιο “3 σε 1” κατά κορονοϊού, γρίπης και RSV

Μια ετήσια αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, η οποία παράλληλα θα προσφέρει προστασία από τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει η Moderna.

Η φαρμακευτική εταιρεία τόνισε πως το εμβόλιο “τρία σε ένα” θα τροποποιείται διαρκώς για νέες μεταλλάξεις του κορονοϊου.

“Ένας πυλώνας της στρατηγικής προϊόντων της Moderna είναι η ανάπτυξη ενός ετήσιου αναμνηστικού εμβολίου, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να προσαρμόζει συνεχώς. Η εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη στην αγορά με ένα ενισχυτικό εμβόλιο κατά των COVID + Γρίπη + RSV” σημειώνεται.

Όπως επισημαίνει ο CEO της Moderna Στεφάν Μπανσέλ, “ακόμα και πριν από την πανδημία, περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν κάθε χρόνο λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων. Στόχος μας είναι να μειώσουμε αυτούς τους αριθμούςμε ένα ετήσιο αναμνηστικό εμβόλιο”.

One pillar of our product strategy is to develop a pan-respiratory annual #booster #vaccine, which we plan to continuously customize. We believe that we could be first to market with a COVID + #Flu + #RSV booster vaccine. https://t.co/RXnx5k57hC

— Moderna (@moderna_tx) December 10, 2021