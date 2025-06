Η METLEN προχωρά στην εξαγορά του τομέα εμπορίας της Most Energy στη Βουλγαρία

Η METLEN ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η METLEN στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τον τομέα M Integrated Supply & Trading με μια νέα εξαγορά στη βουλγαρική αγορά ενέργειας.

Η Most Energy διατηρεί σημαντικό B 2 B αποτύπωμα στην αγορά ενέργειας.

Αθήνα, Ελλάδα – 4 Ιουνίου 2025 – Η METLEN (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA , ADR: MYTHY US) ανακοινώνει ότι υπέγραψε μη δεσμευτική συμφωνία για τη διαδικασία εξαγοράς ποσοστών 75% του τομέα εμπορίας ενέργειας της Most Energy JSC (« Most Energy »). Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) της Most Energy δεν περιλαμβάνονται στην εξαγορά.

Η Most Energy είναι εταιρεία εμπορίας ενέργειας με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας. Διαθέτει 897 βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες (Β2Β) υψηλής κατανάλωσης, ενώ επιπλέον λειτουργεί και ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) σε 143 πελάτες.

Μέσω αυτής της εξαγοράς, η METLEN επιδιώκει να αποκτήσει μια αξιόπιστη επιχειρησιακή βάση στη Βουλγαρία, η οποία θα διευκολύνει την επέκταση της υφιστάμενης πελατειακής της βάσης, ενισχύοντας παράλληλα τη φυσική της παρουσία στη χώρα.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της METLEN, το οποίο αποσκοπεί στην επέκταση του χαρτοφυλακίου πελατών υψηλής κατανάλωσης από τον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα (B2B), καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητας της προμήθειας ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η METLEN θα προσφέρει στους πελάτες της λύσεις προμήθειας ενέργειας με ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, εξασφαλίζοντας έτσι προβλεψιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ευελιξία.

Επιπλέον, μέσω της δραστηριότητας της Most Energy ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην περιοχή, καθώς θα διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ΑΠΕ τρίτων και ιδιόκτητων μονάδων ΑΠΕ.

Η METLEN διαθέτει μακρά και εδραιωμένη παρουσία στον ενεργειακό τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις σε καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή διαχείριση, καθώς και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.

Η αξία της συναλλαγής έρχεται σε €6,8 εκατομμύρια, πριν από τις προσαρμογές για κεφάλαια κίνησης και λοιπές ρυθμίσεις. H συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της δέουσας επιμέλειας ( due diligence ), της συμφωνίας επί του επιχειρηματικού πλάνου και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώσεις για τους συντάκτες: