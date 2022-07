Η Lufthansa ακυρώνει αύριο σχεδόν το σύνολο των πτήσεών της στη Γερμανία λόγω απεργίας

Η Lufthansa θα ακυρώσει αύριο «σχεδόν το σύνολο» των πτήσεών της στη Γερμανία λόγω της απεργίας του προσωπικού εδάφους, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

#BREAKING: Lufthansa cancels almost all Wednesday flights due to strike pic.twitter.com/LfXubvWVAM

— dpa news agency (@dpa_intl) July 26, 2022