Η Κέιτ Μίντλετον στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας Ράγκμπι

Ένα διαφορετικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που μας έχει συνηθίσει το Μπάκιγκαμ, επιχειρούν να βγάλουν προς τα έξω ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλεντον.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκαν στα παρασκήνια της αναμέτρησης των εθνικών ομάδων ράγκπμι της Ουαλιας και της Αγγλίας και μίλησαν με τους παίκτες και τους παράγοντες.

A sneak peek behind the scenes with the Wales and England teams yesterday!

Golwg sydyn tu ôl i’r llenni gyda thimau Cymru a Lloegr ddoe! pic.twitter.com/X1S3HnbJ4T

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 26, 2023