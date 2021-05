Η Καμάλα Χάρις σκουπίζει το χέρι της μετά τη χειραψία με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο

Στο στόχαστρο κριτικής βρέθηκε η Καμάλα Χάρις για το σκούπισμα του χεριού της στο παντελόνι της αμέσως μετά την χειραψία που είχε με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζάε-ιν.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας την Παρασκευή στο πλαίσιο της δεύτερης προσωπικής συνάντησης του του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε την προεδρία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Προσβλητική» χαρακτήρισαν την κίνησή της χρήστες των social media

Το βίντεο, που έγινε έκτοτε viral, δείχνει την Καμάλα Χάρις σαν να σκουπίζει το χέρι της αμέσως μετά την χειραψία που ακολούθησε το τέλος της κοινής τους συνέντευξης Τύπου. Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτή είναι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ; Όχι μόνο ήταν ασεβής, αλλά θα χαρακτηρίζονταν από όλα τα μέσα ως ‘ρατσιστική’ κίνηση εάν ήταν Ρεπουμπλικανή».

Η χειραψία της Καμάλα Χάρις με τον Μουν Τζάει-ιν/Φωτογραφία: AP

Ένας άλλος χαρακτήρισε την κίνηση ως προσβολή, γράφοντας: «Η Καμάλα Χάρις προσβάλει τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζάε-ιν σκουπίζοντας το χέρι της μετά την χειραψία τους» ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Δεν είναι σύμμαχός μας πλέον η Νότια Κορέα;»

Το βίντεο συζητήθηκε ακόμη και στο Sky News Australia όπου ο παρουσιαστής σημείωσε: «Αν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορείτε να φανταστείτε την αντίδραση που θα είχε προκαλέσει. Θα ήταν το τέλος του κόσμου».

Άλλοι όμως, σημείωσαν πως η συνάντηση ήρθε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε καθήκοντα και μάλιστα από τις πρώτες χωρίς την χρήση μάσκας. Η Καμάλα Χάρις εμβολιάστηκε πλήρως κατά του κορωνοϊού και έλαβε την δεύτερη δόση του εμβολίου της Moderna τον Ιανουάριο. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως ακολουθεί πλέον τις νέες συμβουλές των Κέντρων Ελέγχων και Πρόληψης Νοσημάτων, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται στους εμβολιασμένους να συναντιούνται σε εσωτερικούς χώρους χωρίς την χρήση μάσκας. Όσο για το viral βίντεο με την Καμάλα Χάρις, ένας χρήστης έγραψε: «Ζούμε σε εποχή κορωνοϊού. Κι εγώ πλένω αμέσως τα χέρια μου μόλις αγγίξω κάποιον άλλον».

Μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, η Καμάλα Χάρις έγραψε στο Twitter: «Σήμερα συναντήθηκα με τον πρόεδρο της δημοκρατίας της Κορέας Μουν. Συζητήσαμε για τη Βόρεια Κορέα, την παγκόσμια υγεία και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης από το Βόρειο Τρίγωνο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Μουν για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις».

Today, I met with Republic of Korea President Moon. We discussed North Korea, global health, and how we can address the root causes of migration from the Northern Triangle. We look forward to working with President Moon to address the challenges we face. pic.twitter.com/6NpvWQKpzH

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 21, 2021